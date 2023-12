Unieuro delizia gli utenti con una nuova serie di offerte esclusive online, valide fino al 10 Dicembre 2023, che promettono sconti consistenti su una vasta gamma di prodotti di elettronica e di informatica. Nelle proposte troviamo diverse TV e altri dispositivi tecnologici.

Tra le promozioni Unieuro più allettanti spicca il TV Samsung UE43CU7170UXZT dalla grandezza di ben 43 pollici, proposto a soli 389 Euro. Questo rappresenta un risparmio notevole di 110 Euro rispetto al prezzo di listino di 499,90 Euro. Il modello più grande da 50 pollici della stessa linea è proposto invece a 399,90 Euro, con un ribasso di 200 Euro in confronto ai 599,90 Euro consigliati dal produttore.

Un affare da non perdere per gli amanti dell’intrattenimento di alta qualità e per chi cerca un televisore nuovo di alta qualità. Un’altra offerta interessante di riguarda l’N4300 da 24 pollici, proposto a 224 Euro, con un risparmio di 15,90 Euro dal prezzo originario di 239,90 Euro. Inoltre, la TV TCL Serie S54 da 40 pollici è in sconto a 239,90 Euro, un risparmio significativo di 60 Euro rispetto ai 299,90 Euro di listino.

PC e aspirapolveri in sconto solo su Unieuro

Alla ricerca di un potente PC portatile? Unieuro propone l‘ASUS F1504ZA da 15,6 pollici con processore Intel Core i7 e 8GB di RAM a soltanto 599,90 Euro, anziché i 929 Euro di listino. Una grande opportunità per chi desidera prestazioni elevate a un prezzo molto conveniente. Tra queste imperdibili promozioni, spicca lo sconto di 100 Euro sul robot aspirapolvere Xiaomi S10, ora disponibile a 249,90 Euro invece dei 349,90 Euro. Una soluzione intelligente per mantenere la casa pulita senza sforzo.

Approfittate di queste promozioni vantaggiose e rendete il vostro shopping ancora più conveniente grazie alle offerte di Unieuro. Non lasciatevi sfuggire queste occasioni, valide solo per un periodo limitato fino al 10 Dicembre 2023.