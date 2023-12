Samsung Galaxy S23 FE è ufficialmente disponibile sul territorio italiano, lo smartphone che completa la serie Galaxy S per l’anno corrente, vuole migliorare la vita di tutti i giorni di coloro che sceglieranno di acquistarlo.

Sin dal primo giorno di vendita, infatti, questi viene commercializzato esclusivamente in bundle con le Samsung Galaxy Buds FE (cuffiette wireless con cancellazione attiva del rumore e bassi potenti), in numerose e vivaci colorazioni. Nella parte posteriore trova posto una fotocamera professionale con sensore da 50 megapixel e zoom ottico 3X, che mostrerà gli ottimi scatti sul display AMOLED 2X con dimensioni di 6,4 pollici, appoggiandosi comunque su una batteria dall’autonomia eccellente

Samsung Galaxy S23 FE: lo smartphone per i creators

Numerose sono le modalità fotografiche che gli utenti possono sfruttare quotidianamente, come la Nightography per selfie e ritratti con colori realistici (anche con poca luce), la Pro per regolare manualmente l’otturatore e l’apertura focale (tra i vari setting), a cui si aggiungono Camera Assistant per il miglioramento dei singoli scatti, oppure l’editing che si appoggia direttamente sull’intelligenza artificiale.

Il modello rappresenta l’esatta combinazione per iniziare a vivere una esperienza completamente differente, sfruttando il bundle di accesso all’ecosistema dell’azienda sudcoreana. Il lancio si vuole anche inserire all’interno di una partnership di Samsung con la musica in generale, in particolare Spotify Wrapped, la soluzione con la quale, al termine dell’anno, è possibile riascoltare da vicino tutto quanto si è vissuto nei 12 mesi precedenti.

Il bundle comprensivo di Samsung Galaxy S23 FE e Galaxy Buds FE, può essere acquistato direttamente su Amazon, sullo shop ufficiale e presso rivenditori specializzati, al prezzo di 739 euro (singolarmente costerebbero 719 e 109 euro).