PostePay Spa, con il suo costante impegno verso l’ecosostenibilità, sta compiendo significativi passi avanti nella riduzione dell’impatto ambientale. L’azienda sta portando avanti questo obiettivo attraverso una serie di politiche e azioni mirate. PostePay ha iniziato questa missione con il processo di conversione delle carte fisiche in plastica verso materiali eco-friendly, un primo passo che ha dimostrato il suo impegno nei confronti dell’ambiente. Recentemente, l’attenzione di PostePay Spa si è spostata sulle SIM PosteMobile, un servizio che ha raggiunto ormai 4,5 milioni di clienti in tutta Italia.

L’introduzione delle nuove SIM ECO rappresenta un importante passo avanti in termini di sostenibilità. Queste nuove SIM sono realizzate utilizzando plastica riciclata e presentano un formato “HALF”, che ha portato a una significativa riduzione della quantità di plastica necessaria per il processo di produzione.

PosteMobile verso SIM ecosostenibili

La sostenibilità non si limita solo alle SIM stesse, ma si estende anche al packaging che le contiene e alla busta con la welcome letter. La carta utilizzata per questi materiali proviene da un ciclo “ecosostenibile” che garantisce la riforestazione di nuovi alberi, pari a quelli utilizzati per la produzione, contribuendo così a mantenere l’equilibrio ambientale.

Queste nuove SIM ECO non sono solo una soluzione più sostenibile, ma sono anche destinate a sostituire progressivamente le SIM attualmente in uso. Per evitare sprechi, ogni ufficio postale avvierà autonomamente la distribuzione delle nuove SIM solo dopo aver esaurito le scorte delle SIM precedenti.

L’impegno di PostePay Spa per la sostenibilità ambientale si inserisce in un contesto più ampio delle politiche “ESG” (Environmental, Social and Governance) del Gruppo Poste Italiane. Queste politiche mirano a promuovere la tutela dell’ambiente lungo l’intera catena del valore, attraverso la prevenzione e l’adozione di soluzioni sostenibili e innovative.

Il percorso di conversione della plastica in materiali eco-compatibili è iniziato nel 2021 con il lancio della Postepay Green, una carta dedicata ai ragazzi che ha l’obiettivo di promuovere determinati comportamenti virtuosi a tutela dell’ambiente tra le giovani generazioni. Successivamente, questa iniziativa è stata estesa alle nuove carte PostePay Evolution e alle PostePay Standard comprendendo insieme la maggior parte delle carte ricaricabili attualmente presenti sul mercato.