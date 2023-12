In occasione delle festività natalizie, Iliad ha riproposto la sua imperdibile offerta FLASH 180. A soli 9,99 euro al mese, potrai godere “per sempre” di 180 GB in 4G/4G+ e 5G, oltre a chiamate e SMS illimitati. Ma attenzione, l’occasione è limitata: l’offerta è valida solo fino al 28 dicembre alle ore 10:00.

La campagna natalizia pone al centro il concetto del “PER SEMPRE“, garantendo agli utenti che le tariffe rimarranno stabili nel tempo, senza alcuna rimodulazione o adattamento all’inflazione.

Dettagli dell’Offerta FLASH 180:

Minuti illimitati

SMS illimitati

180 GB (con incluso 5G)

Costo mensile: 9,99 euro

Costo di attivazione: 9,99 euro (gratuito per i clienti Iliad che desiderano cambiare offerta)

Roaming zero: 10 GB (con opzione Extra 5GB in UE e Svizzera a 3,99 e 4,99 euro)

Servizi inclusi: Mi Richiami, Hotspot, Controllo Credito Residuo, Segreteria Telefonica

L’offerta è aperta a:

Nuovi numeri

Portabilità del proprio numero (MNP)

Clienti Iliad esistenti che desiderano aumentare la quantità di dati disponibili (cambio offerta gratuito).

Coloro che hanno già un’offerta attiva con Iliad possono effettuare l’upgrade a FLASH 180 per godere di più GB a disposizione. Per attivare questa promozione esclusiva, visita iliad.it o recati in uno dei 6.000 punti vendita, tra cui Iliad Corner, Iliad Point, Iliad Express e Iliad Space.

La connessione 5G è disponibile nelle zone coperte dalla rete 5G di Iliad e su dispositivi compatibili. FLASH 180 è attivabile per gli utenti che hanno già sottoscritto una delle seguenti offerte: Offerta Voce, Flash 100, Giga 100, Flash 100 5G, Offerta Iliad a 5,99€, Offerta Giga 40, Giga 50, Flash 70, Giga 70, Giga 80, Flash 100 a 7,99€, Flash 120 a 7,99€, Giga 120, Flash 120, Flash 130, Flash 150, Flash 160, Giga 150.

Iliad cresce nel 2023:

Iliad continua a registrare una crescita costante, rispondendo alla delibera AGCOM 9/23/CONS del 25 gennaio 2023. Dallo scorso 21 novembre, offre a tutti i clienti di linea fissa e mobile l’accesso gratuito all’app McAfee Safe Family. Questa applicazione consente la gestione del controllo parentale, bloccando la navigazione su siti non sicuri e monitorando l’utilizzo delle app.

Con ricavi in aumento del 13% rispetto all’anno precedente e del 5,9% su base trimestrale, Iliad conta ora 10.475.000 utenti di telefonia mobile e 172.000 utenti in fibra FTTH.

Altre offerte Iliad da considerare:

DATI 300: 300 GB di internet + 13 GB di dati in Europa

GIGA 150: Chiamate e messaggi illimitati + 150 GB di internet + 10 GB di dati in Europa

GIGA 100: Chiamate e messaggi illimitati + 100 GB di internet + 8 GB di dati in Europa

SOLO VOCE: Chiamate e messaggi illimitati + 40 MB di dati

OFFERTA FIBRA 5 Gbit/s: Internet fibra illimitato fino a 5 Gb/s complessivi

Connessione rapida e tariffe stabili per le festività

In questo periodo festivo, cogli l’opportunità di accedere a connessioni veloci e trasparenti con l’offerta FLASH 180. Affronta il futuro con la sicurezza che le tariffe rimarranno stabili nel tempo, senza alcuna rimodulazione o adattamento all’inflazione. Sii parte del mondo Iliad e godi “per sempre” di 180 GB in 4G/4G+ e 5G, accompagnati da chiamate e SMS illimitati. Non perdere l’occasione di rendere le tue festività ancora più connesse e convenienti!