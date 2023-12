La curiosità su chi sta spiando il proprio profilo social è una domanda che affiora nella mente di ogni utente, almeno una volta. Instagram, con oltre un miliardo di utenti attivi al mese, è la piattaforma di social media più diffusa, molti dei quali la utilizzano proprio per monitorare l’attività degli altri.

Svelare i misteri del social più amato

Come ben sappiamo, possiamo facilmente identificare chi interagisce con il nostro profilo tramite like, commenti o visualizzazioni delle Instagram stories. Gli account aziendali offrono addirittura la possibilità di analizzare le statistiche del proprio profilo, incluso il numero di visualizzazioni dei video.

Tuttavia, la vera domanda è: Instagram consente di vedere i nomi e i cognomi di coloro che visitano il profilo di qualcun altro? Se così fosse, molti utenti potrebbero essere scoraggiati dall’utilizzare la piattaforma, poiché ciò costituirebbe una violazione della privacy che Instagram, seguendo l’esempio di Facebook, non tollera. Attualmente, Instagram non fornisce un indicatore diretto dei nomi e cognomi di chi visualizza le foto e i post.

Come saperne di più?

Esistono, tuttavia, metodi sicuri e legali integrati in Instagram che forniscono informazioni importanti, specialmente per coloro che monetizzano con la piattaforma.

Le Interazioni: Se vuoi sapere chi ha guardato i tuoi video su Instagram, puoi verificare chi ha messo like o lasciato un commento. Per le Stories, la lista delle visualizzazioni è facilmente accessibile in tempo reale e entro le 24 ore. Tuttavia, Instagram ha limitato l’accesso all’elenco di chi ha visualizzato la Storia dopo 24 ore dalla pubblicazione, senza possibilità di aggirare questo limite.

Gli Insights: Utilizzando gli Insights, uno strumento disponibile nell’app, è possibile analizzare le statistiche del profilo e dei singoli post. Le informazioni fornite includono la crescita percentuale, la fascia di età, il genere, orari e giorni di maggiore attività, numero di like, commenti, condivisioni, salvataggi, visite al profilo e nuovi follower. Tuttavia, per accedere a questi dati, è necessario passare a un profilo aziendale o creator.



App per Instagram: verità o inganno?

Se desideri scoprire chi guarda il tuo profilo, ci sono app create appositamente per questo scopo, come InstaView per iOS e Who viewed my Instagram per Android. Tuttavia, queste app non forniscono dettagli specifici come nomi e cognomi, ma analizzano l’attività su Instagram, mostrando l’elenco degli utenti che hanno interagito di recente con il tuo profilo.

Ci sono anche app che affermano di mostrare nomi e cognomi, ma tali affermazioni sono spesso fuorvianti e rischiano di compromettere la sicurezza del profilo. Pertanto, è consigliabile agire con cautela e astenersi dall’utilizzo di app non certificate, al fine di evitare potenziali rischi e bannamenti da parte di Instagram. In conclusione, la privacy e la sicurezza dovrebbero essere sempre prioritari su eventuali curiosità riguardo a chi sta visualizzando il proprio profilo social.