ho. Mobile regala 300 GIGA per Natale, ecco come

Ad oggi ho. Mobile vuole dare una scossa decisiva alla concorrenza e vuole farlo con le sue promo migliori. È ormai un po’ di tempo che sul sito ufficiale dell’azienda si vedono contenuti clamorosi all’interno di offerte che costano pochissimo.

L’esempio perfetto è corrisposto da una soluzione in particolare, che attira proprio a causa della grande abbondanza di giga al suo interno. Come sempre dunque, l’obiettivo sarà quello di mettere a ferro e fuoco la concorrenza, portandogli via quanti più utenti possibile.

ho. Mobile, le promo migliori hanno una regina: è quella da 300 giga

Per riuscire a mettere in difficoltà la vasta gamma di gestori presenti sul mercato italiano serviva qualcosa di unico e questa promo lo è di certo. Si tratta della soluzione che al suo interno vanta addirittura 300 giga in 4G per la connessione ad Internet. Parliamo infatti di un’opportunità unica, ma riservata solo a chi proviene da Iliad e a chi proviene da gestori virtuali come Fastweb, Poste Mobile e molti altri.

Ovviamente al suo interno ci sono anche i minuti senza limiti verso tutti ed SMS senza limiti verso tutti. Il costo mensile è di 10,99 €, senza alcun costo aggiuntivo. Non si pagherà l’attivazione così come non si pagherà la scheda Sim. La prima ricarica sarà dunque necessaria solo per un costo di 11 € per coprire la prima mensilità.

Oltre a questo, ho. Mobile assicura che non ci saranno sorprese di alcun genere all’interno dell’offerta una volta sottoscritta. A testimoniarlo sono gli stessi utenti, che infatti non si sono mai ritrovati a dover protestare contro il gestore. Ricordiamo che all’interno dell’applicazione si potrà anche scegliere di personalizzare il proprio numero di telefono. Basterà pagare 4,99 € per scegliere la combinazione preferita.