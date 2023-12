Twitch, la piattaforma di streaming in diretta di proprietà di Amazon, è l’app ideale per tutti gli appassionati di videogiochi o di qualsiasi altra cosa e punta a diventare uno streamer di successo.

Si !! Avete capito bene, con Twitch è possibile guadagnare. Per riuscire a raggiungere questo obiettivo, gli streamer utilizzano diversi metodi, tra cui donazioni, merchandising, sponsorizzazioni.

Non esiste un importo fisso mensile che ogni streamer può guadagnare, si tratta di una cifra che varia in base al canale, ma soprattutto in base alla quantità di follower e spettatori che assistono alle live.

Twitch: tutti i consigli per guadagnare con l’app

A tal proposito, di seguito, vi forniamo alcuni consigli utili che potete applicare al fine di provare a fare delle dirette Twitch la vostra principale fonte di guadagno. Ma partiamo dall’inizio:

Trovare la propria audience.

La prima cosa da fare per guadagnare con Twitch è riuscire a trovare un pubblico interessato. Realizzare una vera e propria comunità, uno spazio unico per i tuoi fan;

Iscriversi al programma affiliati

Per diventare uno streamer affiliato, è necessario dover soddisfare alcuni requisiti, per esempio: aver effettuato almeno 500 minuti totali di trasmissione negli ultimi 30 giorni, o almeno 7 giorni di trasmissione unici negli ultimi 30 giorni, e altre cose simili.

Se siete riusciti a soddisfare parte di questi requisiti, è possibile attivare le iscrizioni e ricevere tifo dai propri fan.

Guadagnare con Twitch dagli abbonamenti

Gli abbonamenti, infatti, rappresentano la principale fonte di guadagno per gli streamer di Twitch. In quanto, tolte commissioni e trattenute, lo streamer guadagna circa il 50% delle sottoscrizioni di abbonamenti al suo canale.

Ricevere donazioni

Altra fonte principale di guadagno: Le donazioni. Per riceverle è necessario inserire un’opzione apposita nel proprio canale.

Vendere merchandise

Magliette, maglioni e stickers sono i tipi di merchandise che spesso gli streamer di Twitch mettono in vendita. Una tecnica di marketing per portare loro sempre nuovi follower.

Offrire servizi di sponsorizzazione e affiliazione

Con le sponsorizzazioni lo streamer riceve un compenso per fare pubblicità a un prodotto sul suo canale.

Incoraggiare i fan a utilizzare il tifo

Per tifo si intende il momento in cui i fan spendono abbastanza “bits“, ovvero una valuta interna di Twitch, per inviare un messaggio che viene visualizzato da tutti, fan e streamer incluso. Attraverso questi messaggi, si incoraggerà il proprio pubblico ad utilizzare di più il tifo.

Diventare un partner di Twitch

I partner di Twitch ricevono una percentuale dei guadagni delle pubblicità che i loro fan vedono mentre si collegano al loro stream.

Insomma guadagnare con Twitch richiede tempo, impegno e costanza.

Ma se disponete di ciò, potrete davvero provare a diventare uno streamer di successo.