Ci stiamo avvicinando sempre di più al Natale e, per questa occasione, gli operatori telefonici presenti sul territorio italiano hanno in serbo per gli utenti svariate sorprese succulente. L’operatore telefonico Iliad, in particolare, ha deciso di far felice gli utenti, facendo tornare una super offerta molto apprezzata in passato, ovvero Iliad Flash 180.

Iliad fa tornare a grande richiesta la super offerta Iliad Flash 180

L’operatore telefonico Iliad ha deciso di far tornare per il periodo natalizio una delle sue super offerte di rete mobile, ovvero Iliad Flash 180. In questo periodo, infatti, i vari operatori telefonici italiani si stanno dedicando ad offerte e promozioni proprio per celebrare l’arrivo del periodo natalizio.

Iliad Flash 180, in particolare, sarà disponibile all’attivazione fino al prossimo 28 dicembre 2023. Si tratta di un’occasione davvero imperdibile e che permetterà agli utenti di attivare un’offerta super conveniente e con tanto da utilizzare. Nel bundle di questa offerta, sono infatti inclusi fino a 180 GB di traffico dati.

Questi ultimi sono validi per navigare non solo con connettività 4G, ma anche per navigare sulle nuove reti 5G. Nel bundle, l’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere per avere questa offerta è di 9,99 euro al mese, con un costo di attivazione di 9,99 euro. Per chi è già cliente e desidera passare a questa offerta, il costo sarà invece gratuito. Ricordiamo inoltre che con l’offerta sono anche inclusi i servizi Mi richiami, Hotspot, controllo credito residuo e Segreteria