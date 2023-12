Foto virale della sposa allo specchio cosa è successo

Il fenomeno della foto della sposa allo specchio che ha catturato l’attenzione sui social media negli ultimi giorni ha suscitato dibattiti e congetture, alimentando discussioni online sulla possibilità di errori nella fotografia computazionale di Apple o addirittura di eventi paranormali. Tuttavia, un’analisi più approfondita dei dati dell’immagine suggerisce una spiegazione più plausibile, offerta da Faruk Korkmaz del canale YouTube iPhonedo.

La sposa della foto allo specchio

La protagonista di questa foto misteriosa è Tessa Coates, co-host di Nobody Panic, che ha condiviso l’immagine sul suo profilo Instagram. Nel tentativo di dissipare ogni sospetto, Coates ha dichiarato che la foto non è stata ritoccata e non è stata scattata con una modalità panoramica o in formato Live Photo. Tuttavia, Korkmaz ha esaminato attentamente i metadati dell’immagine e ha rilevato una possibile anomalia.

Secondo l’analisi di Korkmaz, sembra che la foto sia stata scattata con un iPhone 12 in modalità Panorama, anche se Coates afferma il contrario. L’incongruenza principale che ha attirato l’attenzione di Korkmaz riguarda la risoluzione dell’immagine, che è di 3028 x 3948 pixel, inferiore alla risoluzione predefinita della fotocamera iPhone 12, che è di 4516 x 3874 pixel.

L’ipotesi di Korkmaz è che l’utente che ha scattato la foto abbia attivato accidentalmente la modalità Panorama anziché la modalità ritratto. Questo errore potrebbe essere avvenuto facilmente, considerando che le due modalità sono vicine sull’interfaccia della fotocamera di iOS e richiedono solo uno swipe per passare da una all’altra.

Cosa si cela dietro l’immagine?

A livello tecnico, l’immagine potrebbe essere il risultato di molteplici scatti effettuati dalla modalità Panorama, anche se la fotocamera è rimasta statica. Mentre la sposa provava il vestito, il movimento delle braccia potrebbe aver generato la strana composizione presente nella foto. Korkmaz ha dimostrato questa possibilità sperimentando personalmente la tecnica, ottenendo risultati simili con due specchi a disposizione.

Inoltre, l’assenza del logo che identifica le foto panoramiche potrebbe essere dovuta alla dimensione limitata dell’immagine. In questo modo infatti potrebbe non essere stata riconosciuta come panoramica dal software di elaborazione delle immagini.

In conclusione, la spiegazione più plausibile per il fenomeno della sposa allo specchio sembra essere legata a un’errata attivazione della modalità Panorama durante lo scatto. Questo caso offre una lezione interessante sulle possibilità e sui risultati inattesi che possono derivare dall’uso accidentale delle funzionalità avanzate delle fotocamere smartphone. Questo porta ad immagini fuorvianti che suscitano l’interesse e la curiosità online. Potrebbe essere interessante provare questa tecnica con il proprio iPhone, sfruttando gli specchi e la modalità Panorama, per scoprire risultati sorprendenti e condividere le proprie esperienze online.