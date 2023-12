Fastweb Mobile è pronta a regalare grandi sorprese ed aspettative per i consumatori italiani che oggi sono interessati all’attivazione di una delle sue migliori offerte in circolazione, e con tiratura limitata.

Il suo nome è Fastweb Mobile Lite, si tratta di una promozione che tutti possono richiedere tramite il sito ufficiale, senza vincoli legati alla provenienza o alla portabilità da uno specifico numero di telefono. Una volta richiesta, la spedizione avverrà direttamente al proprio domicilio senza costi aggiuntivi di alcun tipo.

Fastweb, arrivano in regalo 3 mesi

La promozione ha un prezzo fisso di soli 7,95 euro al mese, un quantitativo irrisorio che deve essere pagato direttamente con il credito residuo della SIM ricaricabile che acquisterete nella fase iniziale. Il suo punto di forza sono chiaramente i 3 mesi gratis offerti, che vanno a significare la possibilità di iniziare a pagare la promozione a partire dalla quarta mensilità.

Il tutto per riuscire ad accedere a minuti illimitati, che possono essere utilizzati liberamente per telefonare a chiunque, passando anche per 150 giga di internet alla massima velocità disponibile. Mancano, come avrete notato, gli SMS, da escludere completamente dalla suddetta offerta. L’altro lato positivo è chiaramente la velocità di navigazione che si riesce a raggiungere, infatti i consumatori potranno navigare senza problemi in 5G, senza vincoli o limitazioni particolari da segnalare.

L’attivazione deve sottostare ad un vincolo temporale, per questo motivo dovete velocizzare la scelta e la richiesta tramite il sito ufficiale.