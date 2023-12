WhatsApp, aggiornamento BOMBA e novità per i canali

Riuscire a migliorarsi è sintomo di grande maturità per un’applicazione così famosa come WhatsApp. Negli ultimi anni gli utenti hanno pensato che la piattaforma fosse vittima della sua grandezza, non sentendosi dunque obbligata a cambiare alcuni dei suoi aspetti.

In realtà gli ingegneri stavano solo pensando a quale novità implementare ed infatti lo si è visto con il passare del tempo. Ad oggi sono molte di più le funzionalità che sono presenti all’interno di WhatsApp, sia per quanto riguarda le operazioni basilari che per quanto riguarda quelle più marginali.

WhatsApp: arriva una grande novità per gli utenti, i file multimediali originali potranno essere inviati

Non è passato molto tempo dalla scorsa estate, quando il colosso ha introdotto la possibilità di inviare sia foto che video in alta definizione. È stato introdotto un tasto apposito nell’interfaccia utile per l’invio di questi file che serve a selezionare la qualità tra standard ed HD. Molti sono stati felici della nuova introduzione, mentre altri si sono lamentati: come si potrebbe fare ad inviare foto molto più pesanti e di qualità o video che vadano oltre il formato in HD?

La soluzione dovrebbe essere ormai arrivata, siccome WhatsApp sta perfezionando un nuovo aggiornamento. La piattaforma a breve introdurrà la possibilità di inviare file multimediali nel loro formato originale. Questo significa che anche un video in 4K di svariate centinaia di mega o giga potrà essere recapitato tramite l’applicazione di messaggistica. Al momento la novità è prevista per gli utenti iOS, ma ovviamente sarà perfezionata anche per chi ha uno smartphone Android.

L’altra novità riguarda i canali, grande novità di questo 2023 che pian piano sta prendendo piede. Secondo quanto riportato infatti il colosso sta per introdurre la possibilità di inoltrare dei messaggi direttamente all’interno dei canali stessi. Ricordiamo che tale possibilità non era disponibile.