Una delle opzioni di cui non possiamo certamente fare più a meno sono senza alcun dubbio i giga presenti nella nostra promozione, averne a disposizione è infatti essenziale ormai per restare connessi con tutti no stop e per poter godere di tutte le funzionalità online che possiamo desiderare.

Gli operatori ovviamente si contendono il mercato a colpi di offerte cariche di giga che possiamo sfruttare nella nostra nazione liberamente ed entro ovviamente i limiti della nostra promozione, ma tutto ciò cambia quando siamo all’estero, infatti in tal caso non possiamo sfruttare più completamente i nostri giga dal momento che scatta il roaming e dunque ci appoggiamo su una rete esterna che ci garantisce un tot di giga scaduti i quali i costi diventano senza dubbio gravosi.

Da gennaio più giga per tutti

Normalmente a partire dal primo gennaio grazie alla regolamentazione del roaming UE i giga a disposizione per tutti aumenteranno, ma ecco che Windtre ha deciso di giocare in anticipo, infatti questa novità arriverà per i suoi clienti dal 4 dicembre.

Andiamo con ordine, ora per calcolare il numero di giga a disposizione in roaming si usa la formula: Volume di GB [importo della propria spesa mensile (IVA esclusa) / 1,80] x 2, a partire da Gennaio 2024 invece la formula cambierà diventando: Volume di GB = [importo della propria spesa mensile (IVA esclusa) / 1,55] x 2, di conseguenza diminuendo il valore al denominatore, il risultato sarà maggiore e dunque avremo più giga.

Tradotto in termini pratici, con un’offerta da 7,99 euro al mese, i giga passeranno da circa 7,3 a 8,5, un aumento niente male.