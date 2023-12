Iliad vuole che TIM e Vodafone perdano con questa promo e un REGALO

Uno dei gestori più importanti, secondo anche i dati riportati ultimamente, è di certo Iliad, che vuole battere i virtuali e che sta riportando grandissime vittorie.

Il grande merito di questo gestore è sicuramente quello di saper offrire tutto a prezzi estremamente contenuti, che in genere nessun altro riesce ad eguagliare. Ora sul sito ufficiale c’è una soluzione che fa capo proprio a quell’ideale lì, ovvero quello di offrire minuti, giga e prezzi bassissimi che durano nel tempo. In realtà c’è anche un’altra sorpresa, ma riguarda solo coloro che sottoscriveranno l’offerta.

Iliad: ancora disponibile l’offerta con 150 giga al mese, costa 9,99 €

Per le migliori offerte del mondo della telefonia servono servono ovviamente i migliori prezzi e a questo richiamo risponde come sempre Iliad. Non per caso ci ritroviamo di fronte al miglior gestore degli ultimi quattro anni, che con le sue offerte è riuscito a rubare utenti a tantissimi altri gestori.

Da poco tempo Iliad ha ristabilito sul suo sito ufficiale una delle vecchie offerte, quella che ogni mese offre il massimo. Basta avere a disposizione 9,99 € ogni 30 giorni per riuscire a sottoscrivere la Giga 150, promozione mobile che al suo interno include veramente tutto quello che serve. Si parte da minuti senza limiti verso tutti per avere anche SMS senza limiti verso tutti e 150 giga per la navigazione sul web in rete 5G gratuita. Il costo di attivazione una tantum sarà di soli 9,99 €.

All’interno di questa offerta c’è il 5G incluso gratuitamente, che viene attivato automaticamente semplicemente usando uno smartphone che sia compatibile. Per capire la disponibilità del servizio, bisogna solo recarsi sul sito ufficiale.