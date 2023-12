Amazon, lo shop online più diffuso e conosciuto al mondo, a partire dal 2020 si è preparato a fare il suo ingresso nel settore del Cloud gaming.

In che modo?

Con Amazon Luna.

Amazon Luna è infatti una piattaforma di cloud gaming che permette di giocare a una grande quantità di giochi, su qualsiasi dispositivo e attraverso una connessione Internet stabile ed efficiente.

Essa ha fatto il suo primo debutto ufficiale nel 2020 negli Stati Uniti e, nel 2022 in Europa.

Tuttavia, in Italia, Luna è diventato disponibile solo dal mese di Novembre 2023.

Amazon Luna, come funziona e di cosa si tratta

Amazon Luna supporta una vasta gamma di dispositivi, come PC, Mac, smart TV, tablet, iPhone, iPad, smartphone Android e moltissimi altri ancora, ad eccezione delle console di gioco.

Per poter usufruire del servizio bisogna sottoscrivere un abbonamento e munirvi della migliore connessione internet di cui disponete.

Una rete stabile ed efficiente vi consentirà di godere della migliore esperienza di gaming.

Per quanto riguarda i giochi disponibili, il catalogo di Amazon Luna è davvero molto grande. Troviamo, al suo interno titoli importanti come Assassin’s Creed e Fortnite.

Mentre per gli utenti Prime sono sempre disponibili Fortnite, Trackmania e una serie di altri giochi che cambiano periodicamente

Tuttavia, sebbene la piattaforma abbia, come abbiamo detto, una vasta gamma di giochi disponibili, molti di essi sono a pagamento.

Per poter consultare l’intera lista dei giochi disponibili, gratuiti o a pagamento, potete visitare il sito web ufficiale.

Inoltre, tutti gli utenti, avranno la possibilità di scegliere un nuovo gioco ogni mese.