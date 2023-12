La situazione attuale di Rabona Mobile e Sì Pronto, entrambi di proprietà di Rabona, è oggetto di crescente preoccupazione e confusione tra gli utenti. Nonostante le numerose problematiche legate alla connettività, che includono difficoltà nella navigazione, nelle chiamate e nell’invio di messaggi, entrambi gli operatori continuano a commercializzare le loro SIM. Ciò che desta maggiore allarme è il fatto che, nonostante le segnalazioni di disagi da parte degli utenti, non sono disponibili comunicazioni ufficiali. Infatti, entrambe le pagine web degli operatori non presentano aggiornamenti riguardo a tali problemi.

Le SIM di Rabona Mobile e Sì Pronto

La mancanza di trasparenza è particolarmente evidente dopo il 29 giugno. Data in cui è arrivato l’ultimo comunicato da parte di Rabona Mobile riguardo all’accoglimento del ricorso contro Plintron da parte del Tribunale di Milano. Dopo questa comunicazione, la situazione non è stata risolta in modo chiaro, lasciando gli utenti nell’incertezza e alla ricerca di aggiornamenti. Sulla pagina Facebook di Rabona Mobile, che in passato è stata utilizzata per comunicazioni ufficiali, l‘ultimo post risale al 29 giugno. Dai commenti sotto questo post, si evince che almeno fino al 22 settembre i problemi di connettività persistevano, lasciando gli utenti senza servizi essenziali.

La vendita continua delle SIM da parte di entrambi gli operatori, nonostante i noti problemi, è paradossale e solleva diverse perplessità. La mancanza di informazioni chiare sulle homepage dei siti ufficiali riguardo alle difficoltà tecniche in corso è preoccupante. Al contrario, i nuovi clienti sono invitati ad acquistare le SIM e ad aderire a varie offerte, creando un’illusione di normalità operativa che potrebbe ingannare gli acquirenti meno informati.

La gestione della comunicazione da parte degli operatori solleva dunque dubbi crescenti. In un settore dinamico e veloce come quello delle telecomunicazioni, è cruciale affrontare eventuali problematiche con trasparenza, al fine di garantire un rapporto fiduciario con i propri utenti. Se la situazione non accenna a cambiare e i malfunzionamenti sono ancora in atto, sarebbe utile pubblicare una comunicazione in cui gli operatori telefonici virtuali informano i propri utenti, soprattutto i nuovi, delle attuali difficoltà tecniche che si stanno riscontrando. In questo modo, oltre a tenere sempre aggiornata l’utenza si crea anche un rapporto di fiducia che potrebbe convincere i clienti dei due operatori a non cambiare gestore nonostante i malfunzionamenti in corso sulle loro schede SIM.