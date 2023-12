Toyota, una delle più grandi società automobilistiche del Giappone e del mondo ha intenzione di mettere in atto un importante cambiamento.

Infatti, la divisione GR Performance della nota azienda, sta seriamente prendendo in considerazione l’idea di impiegare l’idrogeno per alimentare le vetture sportive con motori a combustione interna.

Questa decisione dipende dal fatto che Toyota, giunta a questo punto, intende esplorare nuove strade. Tra cui appunto la combustione dell’idrogeno, come parte di un programma a zero emissioni. Un programma assolutamente eco-sostenibile di stampo progressista, dunque assolutamente importante se non necessario.

Toyota : Progetti ed ambizioni del nuovo progetto

Tuttavia, Toyota è pienamente consapevole che l’infrastruttura dell’idrogeno, attualmente, non è ancora del tutto sviluppata. Ecco perché la società sta lavorando duramente al fine di riuscire a raggiungere un aumento delle stazioni di rifornimento di idrogeno, che dovranno essere presenti in tutto il mondo e alla mercé di chiunque.

Ma la grande azienda giapponese non intende limitarsi solo a questo. Toyota, infatti, sta anche investendo sulle vetture elettriche a batteria, altro progetto assolutamente rilevante.I l suo obiettivo infatti, è quello di presentare almeno 15 modelli entro il 2026.

Di conseguenza, continuando a sviluppare motori a combustione interna, elettrici e a idrogeno, l’azienda intende davvero fornire ai suoi clienti quante più soluzioni possibili.

Ad ogni modo, Toyota non ha rilasciato informazioni più dettagliate a riguardo, né fornito indicazioni utili sui tempi e le modalità di debutto sul mercato dei suoi nuovi modelli.

Di conseguenza provvederemo a riportare qualsiasi informazione o altri dettagli a riguardo come sempre.

Restate sintonizzati!