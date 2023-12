Il mercato delle auto elettriche continua a conquistare terreno, anzi, in questo caso parliamo di oceani e terreno, infatti la Fiat 500e, modello elettrico di base di casa Fiat, sbarcherà ufficialmente in America nel 2024, un traguardo importante per l’azienda italiane e per l’automobile, che invaderà un territorio inesplorato all’interno del quale il predominio è come scontato che sia di Tesla.

Nel dettaglio è stata recentemente presentata nel nuovo continente e sbarcherà ad un prezzo di 32.500 dollari negli Stati Uniti (al cambio circa 32.000 euro), assumendo la posizione di auto tra le più economiche della categoria.

Un design nuovo

L’elettrica italiana arriverà nella versione USA edition che mostra un design rinnovato, più moderno e accattivante, con un prezzo che la affianca a pieno diritto accanto alle Chevy Bolt/Bolt EUV, Hyundai Kona Electric, Mini Electric Hardtop e Nissan Leaf.

Si tratta di un traguardo importante per il mondo delle elettriche, infatti non è altro che un passo in più verso la democratizzazione di queste vetture che normalmente hanno un prezzo decisamente sopra la media, dettaglio che però come attestato dalla maggior parte degli analisti, sta iniziando a invertire il proprio trend, tutte le aziende infatti si stanno impegnando a migliorare i processi di produzione per far scendere i costi aziendali e di conseguenza anche il prezzo al dettaglio delle vetture.

In Italia la situazione è ancora ben diversa, il mercato è decisamente più contratto però secondo tutti il 2024 sarà l’anno della consacrazione con una spinta decisiva verso l’elettrico aiutato anche dall’abbassamento dei prezzi.