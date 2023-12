Le varie applicazioni mobile sono spesso differenti in relazione al sistema operativo di riferimento, non è inconsueto trovare feature effettivamente presenti nella versione Android, che in parallelo non risultano essere disponibili sulla controparte iOS. E’ questo il caso di WhatsApp, la quale ha recentemente deciso di rendere felici gli utenti Apple, con il lancio di una funzione davvero molto richiesta.

Vi siete mai accorti che nel momento in cui inviate una fotografia via WhatsApp, questa viene sempre trasmessa in bassa qualità? il motivo è semplice, il sistema provvede a comprimere l’immagine, per ridurre sopratutto il “peso” del pacchetto da trasferire e velocizzare l’operazione, andando però a minare la qualità complessiva.

WhatsApp, ecco l’aggiornamento che tutti stavano aspettando

Con il rilascio della versione 23.24.73, infatti, gli utenti potranno inviare immagini e video senza dover sottostare ad alcun tipo di compressione, ciò sta a significare che gli elementi saranno trasmessi nella loro versione originale anche appunto in termini di qualità generale. Per accedere a tale release, ovviamente, l’utente dovrà aver effettuato il download dell’ultima versione disponibile, ma come inviare il tutto?.

La procedura da seguire è veramente semplicissima, poiché basterà aprire la chat desiderata e premere “Documento”, per poi virare su “Sceglie foto o video”. Fatto questo, andate sui file che desiderate condividere, ricordando che comunque dovranno avere una dimensione massima di 2GB, e che naturalmente i tempi di trasmissione saranno direttamente proporzionali alla dimensione stessa.