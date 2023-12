The Last of Us è una serie di videogiochi che ha riscosso un grandissimo successo tra gli appassionati del genere. Si tratta infatti di un action-adventure sviluppato dalla Naughty Dog LLC e disponibile per PlayStation 3, 4 e 5.

L’ambientazione è quella di un futuro post-apocalittico dove il mondo è ormai pieno di ‘Infetti’, persone che si sono trasformate in delle creature aggressive in seguito a una pericolosa epidemia sviluppata dal fungo Cordyceps e i protagonisti sono Ellie, una ragazza immune all’infezione e Joel Miller, un contrabbandiere.

Lo scopo del videogioco è semplice, cercare di sopravvivere negli Stati Uniti colpiti da questo flagello.

La prima parte di The Last of Us è uscita nel 2013 inizialmente per PlayStation 3, mentre per la seconda si è dovuto aspettare fino al 2020. E la terza?

The Last of Us, le informazioni sulla terza parte del videogioco

I fan del videogioco sono in fremente attesa per l’uscita del terzo capitolo e potrebbero rimanere molto delusi perché in realtà non esiste nessuna informazione ufficiale a riguardo.

Recentemente l’unico a parlare del destino di The Last of Us è stato Jeffrey Pierce, il doppiatore del fratello di Joel, Tommy Miller che ha dichiarato di non avere nessuna buona notizia a riguardo visto che la sceneggiatura non è stata ancora messa a punto e che non c’è un progetto avviato.

Queste possono sembrare sicuramente delle brutte notizie ma bisogna tener conto che per la realizzazione dei capitoli 1 e 2 si è speso molto tempo e che potrebbe volercene lo stesso anche per il terzo.