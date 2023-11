Il team di Naughty Dog ha confermato la data di lancio di The Last of Us – Parte II Remastered. I giocatori potranno tornare ad impersonare Ellie su console PlayStation 5 a partire dal 19 gennaio 2024.

Gli sviluppatori hanno lavorato a lungo per rendere l’esperienza sulla nuova console Sony visivamente eccellente ma non solo. Infatti, il gioco presenterà anche tante feature inedite tra cui la modalità No Return.

Questa versione del gameplay è stata annunciata come una modalità ispirata ai titoli roguelike e sarà in grado di offrire un elevatissimo livello di sfida. Entrando maggiormente nel dettaglio, i ragazzi di Naughty Dog vogliono offrire ai giocatori un nuovo modo di immergersi completamente nel gameplay di The Last of Us Parte II Remastered.

Naughty Dog ha fornito maggiori dettagli su No Return, la speciale modalità di gioco roguelike presente su The Last of Us – Parte II Remastered

I giocatori si troveranno davanti ad un mondo di gioco casuale, dove l’esperienza e gli avversari cambieranno ad ogni partita. In questo modo, il livello di sfida sarà sempre alto e le esperienze di gioco saranno sempre nuove e imprevedibili.

Sarà possibile selezionare diverse personaggi con cui affrontare la sfida, alcuni del tutto inediti per il franchise di The Last of Us. Ogni personaggio avrà le proprie caratteristiche uniche e differenti stili di gioco per rendere ancora più variegato il gameplay.

In ogni partita in modalità No Return, si affronteranno sfide da superare in modalità stealth o combattendo contro varie tipologie di nemici. In questo modo sarà possibile sbloccare diverse ricompense che variano da skin a nuovi personaggi da utilizzare durante il gioco.

The Last of Us Parte II Remastered si preannuncia un titolo molto simile alla controparte per PlayStation 4 ma in grado di sfruttare appieno l’hardware di PlayStation 5. In questo modo, sia gli utenti di vecchia data che gli appassionati che si avvicinano per la prima volta al titolo potranno divertirsi in un modo del tutto nuovo.