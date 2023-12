Fino ad ora gli iscritti a Facebook hanno avuto l’opportunità di sfruttare la chat di Messenger per comunicare con i contatti di Instagram ma presto non sarà più possibile. A comunicarlo è la stessa azienda, tramite un comunicato ufficiale, che conferma l’interruzione del servizio a partire da metà dicembre.

Instagram e Messenger: Meta annuncia che la chat integrata sarà disattivata!

In sostanza gli utenti iscritti alle due piattaforme non potranno più utilizzare la chat integrata per comunicare tra di loro. Le conversazioni già esistenti diventeranno di sola lettura e non sarà possibile intraprendere ulteriori scambi di messaggi.

Meta nel suo comunicato non ha fatto alcun riferimento alle motivazioni che stanno dietro alla scelta di abbandonare la chat integrata ma è abbastanza desumibile la possibilità che alla base di tale mossa vi sia la nuova normativa approvata dall’Unione Europea.

Dal giugno 2023 l’Unione Europea ha, infatti, la possibilità di applicare svariate norme previste dal Digital Markets Art, una sorta di regolamento che disciplina i mercati digitali al fine di mantenere un equilibrio tra la varie aziende. Non sarebbe impensabile, dunque, trovare alla base della mossa di Meta delle motivazioni strettamente legate a dei controlli applicati dall’UE, che attualmente presta particolare attenzione alle azioni di Meta e soprattutto alla sua idea di proporre degli abbonamenti a pagamento per utilizzare le piattaforme senza incappare in annunci pubblicitari. Proprio la scelta di proporre agli utenti degli abbonamenti a pagamento aveva fatto scalpore al punto da indurre i più a definire la pratica scorretta e controproducente per tutti gli iscritti alle piattaforme.