Starlink, il progetto di internet via satellite fondato dal miliardario Elon Musk, sta per essere finalmente arrivato a Gaza.

Si tratta di una notizia molto recente e davvero sorprendente, resa ufficiale in seguito all’ultima visita di Elon Musk in Israele.

Il famoso imprenditore ha infatti incontrato il primo ministro Benjamin Netanyahu. Un incontro che si è rivelato essere davvero profittevole e da cui arriva la grande e attesa notizia che il CEO di SpaceX e Tesla abbiano dato il via libera all’attivazione di Starlink a Gaza.

L’accordo tra Israele ed Elon Musk

L’accordo stipulato con Elon Musk stabilisce che le unità satellitari Starlink potranno essere utilizzate in Israele solo con l’approvazione del Ministero delle Comunicazioni israeliano, compresa la Striscia di Gaza.

A dare pubblicamente l’annuncio della notizia con un post su X, ex Twitter, è stato il ministro delle comunicazioni, Shlomo Karhi.

Quest’ultimo si è infatti congratulato pubblicamente con l’imprenditore Elon Musk, per essere stato in grado di raggiungere un’intesa con il Ministero. Compito non affatto semplice.

L’accordo in questione non è stato ancora confermato al 100% dall’imprenditore Sudafricano. Ma è ormai certo che egli voglia occuparsi di rendere disponibile internet a tutte le organizzazioni umanitarie riconosciute a livello internazionali a Gaza.

Una necessità diventata ormai fondamentale per gli ospedali, i veicoli di soccorso e per riuscire a mettersi in contatto, nel minor tempo possibile, con i medici presenti. Insomma, se l’accordo verrà definitivamente sancito, segnerà un momento di forte crescita e sviluppo per questi paesi ancora svantaggiati.

Queste per il momento sono tutte le informazioni che abbiamo a riguardo, in caso di ulteriori novità non tarderemo ad informarvi!