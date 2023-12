Telepass rappresenta senza dubbio uno strumento di grande efficacia per agevolare la viabilità sulle strade, migliorando sulla carta la giornata di numerosi automobilisti. Tuttavia, è essenziale essere consapevoli che non costituisce l’unica soluzione per gestire il pedaggio autostradale, esistono alternative valide e interessanti che è importante considerare.

Quando si parla di Telepass, si fa riferimento non solo a un abbonamento volto a ottimizzare la mobilità, ma a un vero e proprio strumento in grado di rendere più piacevole la quotidianità di molte persone. Nonostante ciò, è fondamentale sottolineare che esistono altre strade che possono essere intraprese per affrontare la problematica del pedaggio autostradale.

Il valido sostituto di Telepass

Un’alternativa degna di nota è rappresentata da Unipolmove, un sistema di pagamento simile a Telepass, ma con modalità e condizioni specifiche che lo distinguono. Affiliato ad Unipolsai, questo servizio si basa su un trasponder che comunica con i caselli autostradali, consentendo di pagare il pedaggio senza effettuare fermate. In molti aspetti, Unipolmove appare simile al Telepass, ma offre diverse opzioni di pacchetti, ampliando le possibilità di scelta per gli automobilisti.

Unipolmove si suddivide in due tipi di contratti: Privato e Business, entrambi attivabili online sul sito ufficiale, tramite l’app Unipolmove o presso le agenzie Unipolsai (nella scelta dei contratti Business). Una volta ottenuto il dispositivo, l’utente deve completare l’attivazione tramite app o sito web, collegandosi all’area riservata. Le tariffe sono:

Unipolmove base: canone mensile di 1 euro, con la possibilità di ottenere un secondo dispositivo aggiuntivo per 50 centesimi. Attivazione e consegna sono gratuite;

canone mensile di con la possibilità di ottenere un Attivazione e consegna sono gratuite; Unipolmove Pay per Use: canone di 50 centesimi al giorno solo se il dispositivo è utilizzato, con validità di 24 ore successive al primo ingresso. Dopo questo periodo, sono previsti 50 centesimi aggiuntivi in caso di pagamento del pedaggio con il dispositivo. Il costo di attivazione e consegna per questa tariffa è pari a 10 euro.

L’utilizzo di Unipolmove richiede il passaggio attraverso i caselli contrassegnati dal simbolo del Telepass europeo. Unipolsai sta lavorando per estendere l’utilizzo del dispositivo anche in Francia, Spagna e Portogallo, ma al momento è già operativo sulla maggior parte delle autostrade italiane.

In conclusione, sebbene il Telepass sia un sistema consolidato e ampiamente utilizzato, è fondamentale considerare le alternative disponibili come Unipolmove, che offre un approccio diversificato al problema del pedaggio autostradale, garantendo flessibilità e opzioni personalizzabili per soddisfare le esigenze degli automobilisti.