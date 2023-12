ho.Mobile è un operatore virtuale che da diverso tempo ormai sta cercando in tutti i modi di farsi strada in un mercato sempre più difficile ed intriso di rivali agguerriti, pronti a tutto pur di riuscire a guadagnare un utente in più degli altri.

La sua ultima trovata consiste nel lancio di una buonissima promozione in versione operator attack, in altre parole si tratta di una soluzione che può essere richiesta in via esclusiva da coloro che sono in uscita da Iliad o da un MVNO, con annessa obbligatoria richiesta di portabilità. Gli utenti che sceglieranno di richiederla, tramite il sito ufficiale di ho.Mobile, non dovranno pagare alcunché nella fase iniziale, infatti l’attivazione e la SIM sono gratuite, sarà necessario versare solamente la prima ricarica.

ho.Mobile, ottima promozione per tutti

La promozione di ho.Mobile lascia tutti a bocca aperta prima di tutto per il prezzo di vendita, che corrisponde esattamente a soli 10,99 euro al mese, un quantitativo da versare direttamente tramite il proprio credito residuo, senza vincoli di durata o altro tipo di limitazioni.

In parallelo convince anche per il bundle messo a disposizione, che corrisponde esattamente a 300 giga di traffico dati al mese, affiancati da minuti e SMS illimitati che potranno essere liberamente utilizzati verso tutti. Non sono previste limitazioni particolari, se non riguardanti la velocità di navigazione raggiungibile: ci teniamo a ricordare che non sarà possibile andare oltre i 30Mbps in download, anche con smartphone abilitati a velocità superiori.