Gran parte delle uscite mensili degli italiani sono legate alle spese automobilistiche. Negli ultimi tempi queste sono aumentate a dismisura a causa dei rincari dei carburanti: un pieno è divenuto quasi inaccessibile. Oltre al diesel e alla benzina ci sono altre spese da sborsare per i propri veicoli, come l’assicurazione e anche i pedaggi autostradali. In molti, per il pagamento delle autostrade, si affidano a Telepass. Il servizio è molto apprezzato, ma c’è una domanda che in molti si pongono: si può utilizzare su più auto familiari? La stessa azienda ha dato una risposta.

Le offerte Telepass che ti faranno risparmiare alla grande

La società, dallo stesso nome del sistema, è stata fondata nel 2008. Grazie alla creazione del dispositivo di telepedaggio, ha rivoluzionato il sistema di pagamento dei pedaggi.

Il sistema ha riscontrato sin da subito un grande successi grazie alla sua comodità. Attivandolo non c’è bisogno di sostare ai caselli per il pagamento e soprattutto si evitano le solite file interminabili.

Purtroppo, però, il dispositivo può essere sfruttato per una sola vettura, anche perché è associato a soltanto un numero di targa. Il dispositivo, dunque, non può essere smontato e posto su un’altra auto poiché non funzionerebbe: la targa non corrisponderebbe.

Nel corso anni, però, la società ha creato differenti offerte per coloro che posseggono più di un’automobile in famiglia. Una delle promo è Telepass Family. Essa permette di avere due dispositivi, ognuno per un’auto. Altra offerta è la Telepass Twin per poter acquistare un secondo dispositivo ad un prezzo super scontato.