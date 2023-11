Fan della PlayStation abbiamo un’ottima notizia per tutti voi, un qualcosa che forse stavate aspettando già da tempo.

Ebbene, Sony, la nota multinazionale giapponese di videogiochi ed elettronica di consumo, ha finalmente annunciato il lancio ufficiale della nuova PS5 Slim con lettore Blu-ray Disc.

La console sarà disponibile in Italia a partire dal 24 Novembre 2023 (esattamente oggi!).

Visto che la precedente versione della PlayStation 5 è andata completamente esaurita, il nuovo modello “Slim” sarà l’unico ancora acquistabile presso i negozi fisici di vendita autorizzati o direttamente online, all’indirizzo direct.playstation.com.

PlayStation 5 Slim, prezzo e principali caratteristiche

Il prezzo della nuova PlayStation 5 Slim, sarà di 549,99 euro. Anche se Sony ha già previsto anche il lancio di una versione digitale della console senza lettore integrato, disponibile al prezzo di 449,99 euro. Si tratta, in ogni caso, di un prezzo molto più accessibile rispetto alla PS5 standard.

Tuttavia, per tutti coloro che decidono di optare per questa seconda scelta, in futuro, potranno comunque aggiungere un lettore Blu-ray Disc, acquistando un drive dal valore di 119,99 euro.

La versione Slim della PS5, è stata appunto progettata al fine di occupare meno spazio possibile, rispetto alla versione standard. Infatti essa prevede una riduzione del suo volume di circa il 30% e del 24% di peso.

Dotata anch’essa di un supporto per il posizionamento orizzontale, la nuova PlayStation ha una capacità di archiviazione di SSD di oltre 1 Terabyte.

Ma le novità non sono finite qui.

Infatti, a partire dal nuovo anno 2024, saranno rese disponibili nuove cover per la console, in tante bellissime colorazioni. Oltre a moltissime altri accessori imperdibili.