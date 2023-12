Google ha da pochissimo tempo rilasciato alcune nuove features grafiche riguardanti Google Maps, ossia la loro principale applicazione per la navigazione.

La notizia del restyling ha colto di sorpresa tutti gli utenti utilizzatori dell’App, che di certo non li ha lasciati più di tanto sorpresi. Quello su cui si è incentrato principalmente il restyling è stato lo schema dei colori per la rappresentazione delle mappe e delle varie user interface che la compongono.

Google Maps, features inedite in arrivo!

Ma andiamo a vedere nel dettaglio quelle che sono le aggiunte del nuovo update di Google Maps:

Strade ed autostrade

Il cambio più stravolgente è senza dubbio quello applicato a strade ed autostrade, che precedentemente all’update presentavano un giallo d’orato quasi brillante, mentre, col nuovo aggiornamento, si è passati a un grigio classico.

Navigatore satellitare e rispettivi percorsi

Antecedente a tutto ciò, il percorso principale veniva pre-segnalato con un apposito color blu accesso per contraddistinguerlo dai percorsi secondari, che, a sua volta, erano raffigurati con un color grigio spento per poter differenziare le possibili scelte. Tutto questo è stato sostituito con un blu leggermente più acceso per i percorsi principali, mentre per quelli secondari è stato adottato un utilizzo di un blu tendente all’azzurro che, inizialmente, potrebbe creare non poche confusioni.

Acqua e natura circostante

Le aree contraddistinte da ingenti porzioni d’acqua o da aree prevalentemente contraddistinte da alberi, come ad esempio le foreste, presentano un colore molto più sbiadito rispetto alla precedente versione.

Semplificazioni per il trasporto pubblico

Si è andati ad operare anche dalla parte dei trasporti, con notevoli semplificazioni, come ad esempio il miglioramento generale sulle informazioni per il trasporto pubblico, che da ora ci permetteranno anche di personalizzare il percorso.

Google Maps, un cambiamento che farà parlare di se

Non si conoscono ancora con precisione le motivazioni per cui Google abbia deciso di cambiare di punto in bianco la combinazione dei colori, che , fino ad ora, stava riscuotendo non pochi consensi da parte dell’utenza finale.