Continuano purtroppo a diffondersi truffe online sempre più pericolose. Tra queste, ci sono le truffe di tipo phishing, che incitano i malcapitati ad aprire dei link fasulli per poi appropriarsi di dati personali e non solo. Nel mirino ora stanno ricapitando alcuni utenti possessori di una carta prepagata Postepay. I truffatori, tramite un falso SMS, fanno cadere in trappola le proprie vittime.

Postepay, attenzione alla nuova truffa che ti svuota il conto corrente

I truffatori sono sempre in agguato e ora nel mirino sono finiti alcuni utenti possessori della carta prepagata di Poste Italiane, ovvero la Postepay. La truffa utilizzata questa volta è quella di tipo phishing. I truffatori e i cybercriminali, infatti, hanno inviato degli strani SMS ai malcapitati utenti.

Con questi SMS, infatti, gli utenti vengono invitati ad aprire alla svelta un link poiché la carta Postepay risulta bloccata. Il messaggio sembra anche piuttosto veritiero e accurato, con un mittente denominato Poste Info. Inutile dire però che si cela proprio qui la truffa. Una volta aperto l’SMS, infatti, i malcapitati vengono re-indirizzati ad un sito simile a quello di Poste Italiane.

Qui gli utenti vengono invitati ad inserire i propri dati personali per sbloccare la prepagata apparentemente bloccata, anche il numero di questa carta. Ma è proprio così che i truffatori e i cybercriminali entrano in possesso di questi dati e possono quindi utilizzarli per mettere in atto le proprie malefatte.

Vi invitiamo ovviamente a prestare la massima attenzione qualora riceveste dei messaggi del genere e di contattare Poste Italiane per togliere ogni dubbio.