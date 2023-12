Nell’ampio e affascinante universo dello sport automobilistico, pochi momenti sono rimasti impressi nella memoria collettiva con la stessa intensità e nostalgia di quella storica vittoria al Gran Premio di Monza da parte di Michael Schumacher nel lontano 1996. Un momento che, nel corso del tempo, è diventato qualcosa di più di un semplice episodio di sport, trasformandosi in arte e, addirittura, in moda. Oggi, l’azienda monegasca Mongrip ha reso tangibile questo legame unico con la storia della Formula 1 attraverso la creazione di un gioiello esclusivo: il braccialetto MZ96.

La trasformazione di uno sport in eleganza

Michael Schumacher, un nome che ancora oggi evoca grandezza e maestria nel mondo del motorsport, fu il protagonista di quell’indimenticabile vittoria a bordo della sua leggendaria monoposto Ferrari F310. Un evento che sancì il ritorno della scuderia di Maranello alla vittoria in casa dopo otto lunghi anni di astinenza. Il pilota tedesco, dominatore indiscusso tra gli anni ’90 e i primi anni 2000, si è affermato come un vero e proprio mito del volante, influenzando generazioni di appassionati.

La storia del braccialetto MZ96 prende vita grazie alla collaborazione tra Mongrip e la Keep Fighting Foundation della famiglia Schumacher. Questa iniziativa, ispirata da una precedente esperienza simile con una vettura di Ayrton Senna, si propone di creare una reliquia unica, un autentico pezzo di storia automobilistica trasformato in un accessorio di classe. Lo pneumatico della F310 che ha solcato trionfalmente l’asfalto di Monza nel ’96 diventa così il protagonista indiscusso di questo gioiello, che porta con sé il DNA di un’epoca d’oro della Formula 1.

MZ96 è un vero e proprio capolavoro di design, con una predominanza di nero che richiama la gomma Goodyear Eagle F1. La parte metallica del braccialetto è arricchita da dettagli chic, conferendo al gioiello un’eleganza senza tempo. La scelta di produrre solamente 91 di questi braccialetti ne sottolinea l’esclusività, rendendoli autentiche opere d’arte da indossare.

MZ96: Un tributo elegante al passato di Formula 1 e al suo protagonista Schumacher

Il debutto sul mercato di MZ96 è previsto per il 7 dicembre, quando un primo lotto di 7 unità sarà messo in vendita alle 19:00. Successivamente, la Mongrip annuncerà la data per un secondo lotto, mentre alcuni pezzi saranno disponibili dal 9 dicembre presso i rivenditori ufficiali nel Principato di Monaco. Nonostante la limitata disponibilità, il braccialetto numero 01 ha già fatto la sua comparsa all’asta, raggiungendo la straordinaria cifra di 32.600 dollari durante un’asta organizzata da Bonhams.

In conclusione, il braccialetto MZ96 si presenta non solo come un accessorio di lusso, ma come un legame tangibile con un’epoca gloriosa della Formula 1. Una testimonianza di passione e dedizione che va oltre il semplice mondo dello sport, trasformando un momento indimenticabile in un’icona di stile e storia da indossare con orgoglio. La fusione tra sport, arte e moda trova espressione in questo gioiello, che diventa un modo unico di portare con sé un pezzo di pista e di emozioni che resteranno per sempre nel cuore degli appassionati.