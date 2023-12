In questi ultimi mesi le varie aziende rinomate del settore dello streaming hanno apportato diverse modifiche ed hanno introdotto anche nuovi piani in abbonamento. Tra queste, c’è stata anche Disney+ e a novembre per i nuovi clienti sono stati resi disponibili tre nuovi piani in abbonamento. A partire da dicembre, queste novità sono state introdotte anche per i già clienti.

Disney+, arrivano i nuovi piani in abbonamento anche per i già clienti

A partire da dicembre, anche per i già clienti abbonati a Disney+ saranno disponibili i nuovi tre piani in abbonamento alla piattaforma di streaming. Fino ad ora, i già clienti dell’azienda potevano mantenere il proprio piano in abbonamento.

Ora, però, i già clienti saranno costretti a scegliere tra i tre piani introdotti per i nuovi clienti da novembre. Anche i già clienti potranno quindi attivare il nuovo piano standard con pubblicità, il nuovo piano standard e il piano Premium. Per quanto riguarda Disney+ Piano Standard con pubblicità, gli utenti potranno pagare un costo di 5,99 euro al mese e non è prevista la possibilità di attivare l’abbonamento annuale.

I già clienti potranno poi scegliere di attivare il nuovo Disney+ Piano Standard ad un costo di 8,99 euro al mese oppure 89,90 all’anno. A differenza del precedente piano, la risoluzione massima di visualizzazione sarà pari al FullHD e sarà possibile accedere alla visione dei contenuti su due dispositivi contemporaneamente. Per chi attiverà il piano Disney+ Premium, invece, il costo sarà più alto, pari a 11,90 euro al mese.

In questo caso, però, gli utenti potranno visualizzare i contenuti in risoluzione 4K, ci sarà il supporto a Dolby Atmos e si privando visualizzare i contenuti contemporaneamente su quattro dispositivi.