Logitech G ha presentato ufficialmente le cuffie da gaming ASTRO A50 X LIGHTSPEED. Si tratta della quinta generazione delle Astro A50, sono dotate di una base dedicata e, inoltre, sono pensate per migliorare l’esperienza da gaming grazie ad alcune soluzioni dedicate al mondo dei videogiocatori.

Infatti, le cuffie sono state progettate per offrire un’esperienza di ascolto senza precedenti su console. La qualità audio è tra le più alte nel settore grazie alla presenza dei driver Audio PRO-G in Graphene in grado di garantire prestazioni audio di altissima qualità.

Le cuffie integrano la tecnologia Wireless 24-bit LIGHTSPEED al fine di garantire la massima performance nella trasmissione del segnale mantenendo la qualità. Inoltre, grazie alla tecnologia PLAYSYNC, sarà possibile connettere facilmente le cuffie alle varie console. Attraverso la pressione di un tasto dedicato, è possibile cambiare il profilo e collegarsi facilmente a XBOX, PS5 e PC per usarle quando e dove serve.

Logitech G ha svelato ufficialmente le nuovissime cuffie da gaming ASTRO A50 X LIGHTSPEED ottimizzate per la massima qualità audio

Come dichiarato da Ujesh Desai, direttore generale di Logitech G: “Nell’ultimo decennio, le A50 sono diventate un’icona delle cuffie da gaming grazie alla loro attenzione al design incentrato sul giocatore, all’audio di qualità superiore, oltre a comfort e durata superiori ai rivali”.

Il direttore generale ha poi continuato ad elogiare le nuove ASTRO A50 X LIGHTSPEED: “Le nostre nuove A50 X elevano le prestazioni di queste amate cuffie a un livello ineguagliabile, combinando il design pluripremiato delle A50 con diverse nuove funzionalità e tecnologie avanzate che rivoluzionano davvero il gameplay“.

Le cuffie da gaming wireless Logitech G ASTRO A50 X LIGHTSPEED sono disponibili per il pre-ordine su sito web ufficiale del produttore. Il prezzo di lancio è di 409.99 euro e arriveranno sul mercato e presso tutti i principali negozi di elettronica nella prima metà del 2024.