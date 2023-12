In concomitanza con le feste di Natale, per le quali manca davvero molto poco, Microsoft ha annunciato un nuovo aggiornamento dell’app Xbox, per la felicità di tutti i suoi fan.

In particolare, sembra che la novità del momento sia stata studiata al fine di rendere più semplice la navigazione sul web sulle console portatili. Una questione che era stata da tempo evidenziata da molti utenti già in passato.

News app Xbox: Nuova interfaccia e funzionalità

Ma vediamo meglio in cosa consiste questo nuovo aggiornamento per l’app Xbox.

Sebbene le console portatili sono molto amate tra le persone e aprono a nuove ed entusiasmanti esperienze di gioco, i loro piccoli schermi possono non essere la soluzione ideale per la navigazione.

In quanto le dimensioni di questi display possono essere accettabili e spesso anche preferibili per i videoGame, ma non molto efficienti per eventuali ricerche sul web.

Per questa ragione, Microsoft ha deciso di intervenire a riguardo lanciando la nuova “Compact Mode” per l’app Xbox.

Quest’ultima garantisce numerosi vantaggi e si presenta molto più adatta per gli schermi di dimensioni più piccole.

La nuova interfaccia è stata realizzata da Asus, tuttavia, esso è disponibile su qualsiasi piattaforma.

Ma le novità non finiscono qui !

Ultima versione dell’app Xbox presenta anche un’ulteriore funzione, nota con il nome “Game Services Repair Tool”. Essa è stata pensata per risolvere i problemi di funzionamento e individuazione dei “Gaming Services“. Problematiche che i gamers si trovano spesso ad affrontare.

Non abbiamo altri aggiornamenti a riguardo, tuttavia per altre importanti ed eventuali informazioni non tarderemo a comunicarvelo.