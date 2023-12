Il 4 dicembre 2023, alle ore 17:28, la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha regalato uno spettacolo luminoso straordinario, visibile anche ad occhio nudo in tutto il territorio italiano. Si è trattato di un passaggio eccezionalmente brillante della ISS, che ha attraversato i cieli a ovest, catturando l’attenzione degli osservatori terrestri. L’evento ha promesso di offrire uno spettacolo affascinante, con un transito luminoso visibile per circa 5 minuti, a condizione che il cielo fosse sereno.

Per poter godere appieno di questo fenomeno celeste, è stato consigliato di alzare gli occhi al cielo ed essere puntuali nell’osservazione. La Stazione Spaziale Internazionale è stata facilmente identificabile per la sua intensa luminosità, distinguendosi da una stella tradizionale grazie alla sua particolare luce costante. A tal proposito, è possibile consultare mappe specifiche per ogni località, che indicano l’altezza e l’orario del passaggio della ISS.

Lo spettacolo della Stazione Spaziale

Per individuare con precisione quando e dove era visibile la ISS dalla propria città, è stato consigliato utilizzare particolari strumenti online come il sito Heavens-Above. Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma basta selezionare la propria città in alto a destra, scegliere la categoria ‘ISS’ e ottenere facilmente mappe scaricabili con data e ora del transito. Questo sito fornisce inoltre informazioni dettagliate sui passaggi di altri satelliti da qualsiasi luogo, rendendo l’esperienza di osservazione celeste ancora più ricca.

Un’alternativa pratica è l’utilizzo delle app ISS Detector, disponibile su Apple e Android. Queste applicazioni consentono di tracciare la ISS e altri satelliti direttamente dal proprio dispositivo mobile, facilitando la pianificazione delle osservazioni. Con un’apposita sezione dedicata agli appassionati di astronomia, è possibile cimentarsi nella caccia ai passaggi celesti con facilità e precisione.

L’invito è stato quindi rivolto a tutti gli amanti del cielo stellato che hanno potuto prepararsi per questo evento straordinario, armati di curiosità e occhi puntati verso l’alto. La bellezza della Stazione Spaziale Internazionale che solca i cieli offre un’opportunità unica per connettersi con il mondo dell’astronomia e apprezzare la magnificenza dell’universo. Con l’aiuto di strumenti online e app specializzate, la caccia alla ISS è diventata accessibile a tutti, promuovendo la diffusione della conoscenza e la condivisione dell’entusiasmo per l’esplorazione spaziale.