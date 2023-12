L’annuncio di un aumento nelle tariffe della linea fissa da parte di Fastweb ha scosso tutti i suoi abbonati. Per tutti gli utenti il nuovo anno inizia con un incremento in fattura compreso tra 0,01 euro/mese e 4,49 euro/mese. Gli aumenti entreranno in vigore a partire dal primo gennaio del prossimo anno. Ad annunciarlo, tramite una comunicazione ufficiale, è stato l’operatore stesso tramite il proprio sito web. Nella comunicazione è stato sottolineato che questa decisione è stata presa nel tentativo di mantenere un equilibrio tra innovazione e sostenibilità. Inoltre, è stato messo in evidenza che l’impennata dei costi energetici e delle materie prime, fuori dal controllo, ha complicato ulteriormente il compito di garantire il miglior servizio possibile mantenendo lo stesso costo mensile.

Aumenti in arrivo per la linea fissa Fastweb

Fastweb ha dichiarato di aver intrapreso azioni preventive, come l’assorbimento dei costi crescenti dell’energia, ma sembra che queste misure non siano state sufficienti a evitare l’incremento delle tariffe. Nel tentativo di mantenere trasparenza e chiarezza, l’azienda ha evidenziato sul suo sito web di acquistare il 100% dell’energia elettrica da fonti rinnovabili e di impegnarsi costantemente per migliorare l’efficienza energetica della propria rete.

Oltre tutte le spiegazioni giustamente fornite agli utenti, Fastweb ha sottolineato che tutti i clienti coinvolti nell’aggiornamento delle tariffe hanno il diritto di recedere dal contratto o di trasferirsi a un altro operatore senza penali. Tutti gli utenti coinvolti riceveranno dall’operatore una comunicazione individuale già a partire dai prossimi giorni. Coloro che riceveranno tali comunicazioni avranno tempo fino al 15 febbraio 2024 per recedere dal contratto. Sono disponibili diverse modalità per disdire la propria utenza: l’invio di una raccomandata A/R a Fastweb SpA, presso Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI), o una PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it. Per tutte le modalità sarà necessario allegare una copia del documento d’identità e specificare come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali”.

In alternativa, i clienti potranno recarsi presso un negozio Fastweb, contattare il Servizio Clienti Fastweb o utilizzare la piattaforma online MyFastweb. In questo caso dovranno inserire nella sezione note la motivazione “Modifica delle condizioni contrattuali”. Queste opzioni offrono agli abbonati un modo flessibile e accessibile per gestire la propria situazione contrattuale in risposta agli aumenti tariffari annunciati.