La manutenzione regolare dei dispositivi tecnologici è essenziale per garantire le loro prestazioni nel tempo. Se si verificano problemi audio durante le chiamate effettuate tramite iPhone, questi potrebbero essere causati da sporco o detriti nel microfono. È possibile risolvere questo problema eseguendo una procedura di pulizia semplice senza richiedere alcuna assistenza tecnica.

Gli iPhone, così come gli altri smartphone, sono parte essenziale della quotidianità e li maneggiamo in continuazione. Ciononostante, questi sono anche molto fragili e hanno bisogno di una certa attenzione. Bastano semplici accorgimenti per garantire loro maggiore longevità e performance funzionanti con il passare del tempo.

Come pulire il microfono e altoparlanti dell’iPhone: i passaggi

Ogni sezione dell’iPhone ha una specifica tecnica di pulitura. Per l’altoparlante superiore è consigliato utilizzare un cotton fioc asciutto ed eseguire movimenti rotatori coprendo l’intera area. Il processo deve essere più volte per assicurarsi di rimuovere eventuali residui di sporco. La medesima strategia non può essere applicata agli inferiori, dove invece va usato uno stuzzicadenti. Attenzione però, non va spinto troppo in profondità altrimenti si potrebbero causare dei danni.

Passando alla capsula auricolare, ottimale è lo spazzolino da denti a setole morbide per effettuare movimenti circolari delicati per una pulizia più accurata. Dopo la pulizia, registra un’annotazione audio con l’app Memo Vocali e riproduci la registrazione per verificare eventuali miglioramenti nell’audio. Seguendo questi passaggi si potrà mantenere il microfono dell’iPhone sempre efficiente senza dover ricorrere a costosi servizi tecnici. Il nostro suggerimento è quello di applicare questa procedura ogni volta che si notano diminuzioni nella qualità dell’audio per assicurare un funzionamento ottimale del tuo dispositivo.