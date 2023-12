Un prodotto del momento è sicuramente la friggitrice ad aria, molto voluta dalle donne in cucina. Essa infatti permette di preparare delle pietanze croccanti come se fossero fritte ma in maniera molto più salutare, senza olio.

Se volete fare un bellissimo regalo di Natale, la piattaforma Amazon sta proponendo la friggitrice ad Aria Proscenic da 5.5 litri. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Proscenic friggitrice ad aria da 5.5 litri in offerta su Amazon

L’app ProscenicHome ti offre 29 di ricette in taliano e preimpostate. Inoltre puoi personalizzare le tue ricette direttamente sull’app. In questo modo puoi portare in tavola un fritto gustoso ma sempre sano, leggero e sicuramente anche semplice da digerire. Perfetto per tutta la famiglia!

Progettato con tre funzioni di combinazione – Programma + Preset + Mantenere caldo. Puoi sceglierne uno, due o tre; tutto dipende dalle tue esigenze. Aria calda ad alta temperatura a 360°viene distribuita in tutta la cavità della macchina e l’effetto di cottura è aumentato al 30%; La veloce circolazione dell’aria blocca rapidamente l’umidità all’interno del cibo, rendendo il cibo croccanti fuori e teneri dentro.

Con l’applicazione Proscenic puoi controllare la tua friggitrice ad aria, programmare e monitorare il processo di cottura. Inoltre ci sono diverse ricette personalizzate e ti permette anche di collegare Alexa per il controllo vocale. Seguite questo link per acquistarla al prezzo di 89 euro invece di 95 euro.