TRUFFA phishing in Italia e conti svuotati: come funziona il messaggio

Una nuova truffa sta avendo luogo ormai da diversi giorni in Italia con più segnalazioni che si sono alternate sui social.

Questo messaggio che trovate qui sotto non è altro che una trappola pronta a farvi entrare in un finto sito di incontri. In realtà la piattaforma è sviluppata come se lo fosse, ma la truffa vuole che voi inseriate le vostre credenziali di accesso con magari anche quelle della carta di credito. Crederete di aver sottoscritto un’iscrizione per un sito di incontri ma non sarà altro che un portale fake. Ecco il messaggio dal quale dovete stare alla larga:

Truffa agli utenti tramite e-mail, il testo sembra convincente ma è una trappola

“Ciao, sono Maria Estelle. Adesso vivo da sola e lavoro in una grande azienda che vende delle apparecchiature elettroniche. Non sto attualmente cercando una relazione che sia a lungo termine o un amore duraturo, almeno per il momento. Il mio obiettivo è semplicemente divertirmi e credo che tu sappia di cosa sto parlando. Vorrei chiacchierare con te e conoscerti meglio un giorno. Propongo quindi di incontrarci nei giorni che verranno. Ma ho una richiesta da farti: capisco che scrivere le tue informazioni personali via e-mail non è del tutto sicuro.

Pertanto, suggerisco di utilizzare un sito di incontri in cui ho un profilo. Potremmo scambiarci indirizzi e numeri di telefono in chat, il che sarebbe molto più comodo e sicuro. Cosa ne pensi di questo? Aspetto la tua risposta nella chat e ho allegato la mia foto alla lettera. Spero che ti piaccio tanto quanto piaci a me. Non vedo l’ora della tua risposta!”.