Un’offerta davvero più unica che rara vi attende oggi su Amazon, il router di TP-Link può essere acquistato ad un prezzo inferiore ai 20 euro, con la possibilità comunque di riuscire a godere di ottime prestazioni generali, nonostante si tratti di un prodotto economico.

Dal design accattivante, il suddetto è interamente realizzato in plastica rigida di colorazione bianca, con due antenne posteriori argentate, atte a conferirgli una maggiore eleganza. Il modello è il TL-WR840N, o meglio definito N300, appunto per la sua capacità di raggiungere una banda massima di 300Mbps, da utilizzare prevalentemente per l’uso domestico.

TP-Link, un risparmio assurdo su questo prodotto

Il suo prezzo finale è davvero più unico che raro, se considerate che a tutti gli effetti l’utente lo andrà a pagare solamente 19,99 euro, risparmiando il 20% sul valore originario di 25 euro (che in altre parole è il prezzo mediano, non quello di listino consigliato), con acquisto diretto su Amazon.

Un’occasione da non perdere, considerando appunto la possibilità di creare una rete ospiti, così da non dover condividere sempre la password del router di casa, con una buona gestione della banda da allocare, e la possibilità di creare una rete WiFi mesh con l’ausilio di ripetitori sapientemente posizionati all’interno dell’abitazione. La presenza di ben 5 porte posteriori garantisce una buona versatilità nel suo utilizzo, da notare che comunque il prodotto non è compatibile con una fibra gigabit, poiché andrebbe a limitare al massimo la velocità raggiungibile.