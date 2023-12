Nel corso di queste settimane, molti utenti di WhatsApp hanno scoperto i tanti upgrade che la piattaforma di messaggistica istantanea ha messo a loro disposizione. Gli sviluppatori della chat hanno cercato di accontentare le diverse richieste del pubblico, con la disponibilità di upgrade che hanno reso la chat sempre più dinamica ed interattiva.

WhatsApp, come inviare messaggi senza essere online

Al netto dei tanti aggiornamenti, gli utenti sono sempre alla ricerca di soluzioni per una chat costruita in base alle esigenze di ogni singolo account. Uno dei trucchi più interessanti è quello per l’invio di messaggi senza essere online. Per mezzo del menù Impostazioni, come noto, gli utenti possono nascondere il loro ultimo accesso, ma non lo stato online.

Gli utenti che desiderano inviare messaggi su WhatsApp senza essere online possono affidarsi direttamente al sistema delle notifiche. Attraverso le recenti versioni di WhatsApp su iPhone e su dispositivi Android è infatti possibile rispondere ad un messaggio senza aprire la piattaforma. Attraverso questo sistema però si possono effettuare soltanto invii singoli di messaggi non invii multipli.

Sempre nel novero delle soluzioni per inviare messaggi su WhatsApp senza aprire la piattaforma, ci sono gli assistenti virtuali dei device, Google Assistant e Siri. Per mezzo di queste intelligenze digitali, infatti, gli utenti possono dettare comodamente un testo da inviare su WhatsApp e poi scegliere il contatto a cui inviare il messaggio dettato alle AI. Anche questo metodo ha però un limite: esso non prevede l’ingresso online in chat ma è valida solo per le conversazioni singole e non per i gruppi.