Il Natale si sta avvicinando, e sembra essere davvero arrivato il momento di iniziare a pensare ai regali natalizi, tra i tantissimi prodotti effettivamente disponibili su Amazon, uno dei più richiesti è senza dubbio il cappello bluetooth, ovvero altoparlante da poggiare direttamente sul capo, generando anche calore.

Il prodotto si presenta come una classicissima cuffia/berretta in cotone/misto lana, da posizionare chiaramente sulla testa, per generare calore ed impedire che lo stesso componente si raffreddi irrimediabilmente date le temperature più rigide. Ciò che lo rende speciale è chiaramente la presenza di un altoparlante bluetooth inserito al suo interno (all’altezza dell’orecchio), così da potervici collegare un qualsiasi altro device per la trasmissione di musica in streaming da remoto.

Regalo per NATALE per lui: ecco lo sconto pazzo

Lo sconto in questo caso non è elevatissimo rispetto all’ultimo prezzo effettivamente raggiunto, ma vi può spingere all’acquisto, perché è ulteriormente ridotto di circa 1 euro, con una spesa finale di soli 14,55 euro (-5% sul più basso di 15,32 euro).

E’ ad ogni modo un prodotto che può facilmente essere lavato in lavatrice, sfrutta la tecnologia bluetooth V5.0, con una portata di circa 10-15 metri dal trasmittente. La compatibilità con True HD HIFI promette un’esperienza con una connessione stabile ed un audio di alta qualità. Essendo inoltre un prodotto da utilizzare lontano dalla presa a muro, è da notare che la sua batteria integrata garantirà fino a 10/12 ore di utilizzo continuativo, prima di dover ricorrere alla ricarica, che comporterà circa 2 ore di collegamento fisico. L’acquisto è da completare su Amazon, con consegna quasi immediata.