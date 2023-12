La convenienza di Iliad resta tale anche durante il periodo natalizio. Nel corso di queste settimane verso la fine dell’anno, il provider francese rilancia la sua migliore proposta low cost, ossia la Giga 150. Al tempo stesso però le grandi notizie per il gestore non si fermano soltanto a costi da ribasso e soglie molto ampie per i consumi. Anche sul fronte dei servizi Iliad sta per fare una sorpresa agli abbonati con il rilascio di un’app ufficiale.

Iliad, presto per gli utenti un’app su Android e iPhone

I clienti che hanno uno smartphone Android o un iPhone di recente data presto potranno scaricare sui relativi marketplace un’app nativa di Iliad. Specie per gli utenti con un device Android, quindi, non vi sarà più la necessità di effettuare il download di app terze o parallele sempre su Google Play Store.

Le funzioni che gli utenti di Iliad avranno con l’app saranno simili a quelli già previsti dalle piattaforma di altre operatori. Ad esempio, il pubblico avrà modo di effettuare ricariche del proprio credito residuo, controllare i consumi della propria ricaricabile. attivare eventuali nuove offerte relative alla propria linea telefonica.

La notizia del lancio dell’app su iPhone ed Android, se possibile, rende ancora più conveniente la proposta di Iliad nel campo della telefonia mobile, una proposta caratterizzata dal grande valore della ricaricabile Giga 150. I clienti che scelgono questa promozione riceveranno consumi senza limiti per chiamate ed SMS con 150 Giga per la navigazione di rete ad un costo mensile pari a 9,99 euro.