Kena Mobile, il prezzo di 5 EURO al mese sommerge di GIGA gli utenti

Esattamente lo scorso mese, Kena Mobile lanciò alcune offerte che furono viste come davvero interessanti dal pubblico. Oggi però la situazione cambia, con qualcosa di ancor migliore che arriva per rubare tanti nuovi clienti o alcuni utenti che fanno capo a gestori ben precisi.

In realtà questo gestore virtuale è stato in grado di dedicare sempre le sue offerte a tutti, senza restringere la cerchia di pubblico in grado di poterle sottoscrivere. È questa infatti la peculiarità dei provider virtuali come questo, ovvero quella di dedicare le offerte a chiunque le desideri. Sul sito ufficiale infatti non ci sono restrizioni, ma solo indicazioni in merito a quelli che sono i contenuti disponibili e i prezzi da pagare mensilmente.

La volontà è quella di stravincere è in questo caso un gestore come Kena vuole farlo soprattutto dopo tante bastonate negli ultimi mesi. Ora l’azienda ha scelto di prendere di nuovo in mano la situazione.

Kena Mobile: torna disponibile l’offerta migliore con tutto incluso a 5,90 €

Basta recarsi sul sito ufficiale del celebre gestore virtuale Kena Mobile per scoprire la nuova promo. Questa, già vista durante gli scorsi mesi con altri prezzi, ha cambiato ancora una volta il suo costo mensile. Adesso bastano 5,99 € per portarla a casa, compreso il costo di attivazione, la scheda e la relativa consegna. Non ci saranno infatti costi supplementari da sostenere.

All’interno della promo gli utenti interessati troveranno minuti illimitati verso qualsiasi provider, 200 SMS e 100 giga in 4G per navigare. Scegliendo il servizio di ricarica automatica saranno ben 50 i giga in più in regalo ogni mese.