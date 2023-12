L’anno 2024 potrebbe segnare una svolta significativa nel settore dei sistemi operativi e dei computer con l’introduzione di Windows 12 e dei primi “AI PC” destinati al mercato consumer. Queste informazioni emergono da recenti indiscrezioni e report, tra cui uno del Commercial Times di Taipei, che cita fonti interne all’industria confermando l’uscita di Windows 12 per giugno 2024, insieme a una nuova linea di laptop.

Windows 12: le novità riguardano anche gli IA pc

Il Commercial Times, noto per i suoi leak affidabili da aziende come MSI e Acer, suggerisce che questi nuovi laptop saranno equipaggiati con funzionalità avanzate di intelligenza artificiale (IA). A metà novembre, Pat Gelsinger, CEO di Intel, aveva già accennato all’arrivo di “PC per l’IA” nel 2024 e nel 2025, indicando che lo sviluppo in questo settore è in atto da tempo.

Gli “AI PC” presumibilmente includeranno hardware specifico per l’IA, con Acer, Quanta, MSI e Gigabyte, aziende taiwanesi, tra i primi produttori a lanciare questi dispositivi. Microsoft fornirà il supporto software attraverso il nuovo Windows 12, che dovrebbe integrare funzionalità IA più avanzate rispetto a Windows 11. Per quanto riguarda l’hardware, Intel dovrebbe fornire CPU con VPU (unità di elaborazione visiva) dedicate all’IA. Le CPU Meteor Lake di Intel, previste per il 2024, includeranno tali VPU, e si prevede che questa caratteristica sarà mantenuta anche nei futuri processori Intel Arrow Lake, attesi per la seconda metà del 2024.

Le affermazioni dei CEO di Quanta e Acer, Barry Lam e Jason Chen, durante il Taiwan Medical Technology Exhibition, supportano ulteriormente queste previsioni. Hanno indicato che il mercato dei laptop è in rapida accelerazione e che con il lancio di una nuova generazione di sistema operativo Microsoft nell’estate del 2024, i PC IA inizieranno a essere lanciati in successione. L’IA, secondo loro, sarà un motore trainante per il futuro del settore dei PC.