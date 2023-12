Microsoft, la famosissima multinazionale statunitense di informatica, sta per lanciare un importante novità.

Secondo una fuga di notizie online, l’azienda sta lavorando al lancio del nuovo sistema operativo di ultima generazione. Stiamo parlando di Windows 12 che, presumibilmente, farà il suo debutto ufficiale nel 2024. In particolare, probabilmente entro il mese di Giugno, in concomitanza con l’estate.

Tuttavia, sembra che Windows 12, non sarà l’unica novità del momento presentata da Microsoft. L’azienda si occuperà infatti di rilasciare anche altri prodotti, come una nuova ed ampia gamma di PC basati sull’intelligenza artificiale.

Microsoft e le novità del 2024

Microsoft, non a caso, negli ultimi anni si è davvero impegnata dello studio e nello sviluppo di nuovi sistemi hardware dedicati all’accelerazione dell’intelligenza artificiale. Tecnologia che il gigante dell’informatica si è caldamente interessato a raccomandare. Raccomandazione che trova consenso anche dai suoi partner hardware come AMD, Intel e Nvidia.

Al di là delle numerose aspettative, però risulta un po’ difficile sperare che Windows 12 raggiunga un così rapido ed immenso successo.

Basta pensare alla grande difficoltà di decollo che Windows 11 sta ancora affrontando. Infatti, la versione 11 del nuovo sistema operativo ha una percentuale d’adozione abbondantemente inferiore al 30%.

È probabile dunque che, quello di Windows 12, sarà un debutto lento ma progressivo.

La notizia di questo atteso prossimo lancio è stata già riportata sul Commercial Times di Taiwan (CTEE).

Per ulteriori informazioni non ci resta che aspettare un’altra fuga di notizie o il Computex 2024, che si terrà all’inizio del nuovo mese

e che forse sarà la volta buona per vedere qualche novità di rilievo e strettamente connessa al nuovo sistema operativo.