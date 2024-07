Manca soltanto un giorno alla scadenza dell’offerta WindTre più richiesta dai clienti che effettuano la portabilità del numero. La WindTre GO Unlimited Digital potrà essere attivata ancora per poco tempo ed esclusivamente da alcuni nuovi clienti, i quali hanno tempo fino a domani per acquistare la SIM, salvo ulteriori proroghe.

Attiva l’imperdibile offerta WindTre con Giga senza limiti

Da settimane WindTre fissa una data di scadenza per la sua offerta con Giga senza limiti per poi posticiparla. Ancora una volta potrebbe, quindi, trattarsi di un falso allarme ma nell’incertezza i clienti interessati dovrebbero affrettarsi e non perdere l’occasione di ricevere una delle tariffe più convenienti degli ultimi tempi.

La WindTre GO Unlimited Digital è disponibile a soli 10,99 euro al mese e include tantissimi servizi, tra i quali: minuti senza limiti per le chiamate verso tutti, 50 SMS verso tutti i numeri e Giga illimitati alla massima velocità disponibile. Scopriamo adesso chi può richiederne l’attivazione e quali sono le procedure da seguire per ottenere la SIM.

WindTre GO: attivazione e portabilità del numero

L’offerta WindTre appartiene alle tariffe operator attack destinate a un gruppo ben preciso di nuovi utenti. Entrando nel dettaglio, l‘attivazione dell’offerta in questione potrà essere richiesta soltanto dai clienti che procederanno con la portabilità da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Coop Voce, PosteMobile, Lyca Mobile, CM Link, Daily Telecom, DIGI MOBIL, ENEGAN, FEDER MOBILE, GreenICN, Intermatica, ITALIA POWER, NOITEL, NV mobile New, OPTIMA, OVUNQUE, PLINK, RABONA, SPUSU, TELMEKOM, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WINGS Mobile, WITHU, Elimobile, NT mobile, PLINTRON

I clienti provenienti da uno degli operatori appena elencati potranno acquistare la nuova SIM online o nei punti vendita abilitati. Procedendo con l’acquisto online, il gestore permetterà di ricevere la SIM tramite corriere senza richiedere alcun costo di spedizione. In entrambi i casi, però, sarà necessario andare incontro a una spesa iniziale pari a 20,98 euro.