Su X arriva un nuovo sistema contro lo spam

Per proteggere gli utenti dallo spam su X arriva una nuova funzione che disabilità i link nelle risposte. Scopriamo come funziona.

Il ricercatore indipendenteha scoperto che lasta lavorando su una nuova. Con il suo uso gli utenti potranno impedire laindesiderati nei commenti ai post. Tale opzione, denominata “Disabilita link nelle risposte”, sarà accessibile tramite una semplice. Una volta attivata, consentirà agli utenti di eliminare la presenza di linko potenzialmente

La conferma dello sviluppo della nuova funzione arriva direttamente da Christopher Stanley, Direttore Senior dell’Ingegneria della Sicurezza di X. Tale sviluppo si inserisce in un più ampio contesto di lotta contro lo spam e i contenuti ingannevoli portato avanti dalla piattaforma. A tal proposito, X già vieta l’invio di messaggi aggressivi, non richiesti o che risultano invadenti. Lo stesso vale anche per l’invio di URL dannosi.

Nuova opzione anti-spam per X

L’introduzione della funzione rappresenta un passo avanti importante. L’obiettivo è proteggere gli utenti di X. La nuova opzione darà agli utenti il potere di proteggere i loro account da malintenzionati che utilizzano i commenti per diffondere spam, malware o contenuti inappropriati. È importante considerare anche le possibili conseguenze negative. La funzione potrebbe infatti limitare la capacità degli utenti di condividere link utili per correggere informazioni errate, approfondire argomenti o esprimere la propria opinione in modo più completo.

Al momento, X offre già la funzione “Note della collettività” per combattere la disinformazione, ma potrebbe essere necessario un approccio più equilibrato. In tal modo potrebbe consentire la condivisione di link legittimi e utili, mantenendo al contempo il controllo sugli abusi. Oltre tali considerazioni, la nuova funzione promette di migliorare l’esperienza degli utenti.

Al momento, non è stata ancora annunciata una data ufficiale per il rilascio della funzione “Disabilita link nelle risposte“. Gli utenti interessati dovranno quindi attendere ulteriori dettagli da parte di X. Ciò testimonia l’impegno della piattaforma nel migliorare continuamente la sicurezza e la qualità dell’interazione tra gli utenti. Un obiettivo che richiede tempo e attenzione per essere raggiunto in modo efficace.