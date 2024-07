Nell’ambito dell’iniziativa “Porta chi vuoi tu in Fastweb Mobile”, che rientra nel programma “Porta un Amico” di Fastweb, sono stati comunicati i dettagli relativi allo sconto mensile applicato sulle offerte mobile attivate tramite l’uso del codice invito. Tale iniziativa, introdotta a inizio luglio 2024, è destinata ai nuovi clienti che sottoscrivono un piano Fastweb Mobile. Dopo l’attivazione, i nuovi clienti ricevono un codice invito da condividere con amici. Quando quest’ultimi lo utilizzano per attivare un’offerta, chi ha generato l’invito riceve un buono di 10 euro. Mentre l’amico invitato ottiene uno sconto sull’offerta mobile.

Inizialmente, il regolamento dell’iniziativa non specificava l’entità dello sconto per gli invitati. Dal 22 luglio 2024, Fastweb ha aggiornato i documenti di trasparenza tariffaria delle proprie offerte mobili. A tal proposito, l’operatore ha chiarito che lo sconto per chi attiva un’offerta tramite il codice invito è di 1 euro al mese, applicabile a tutte le promo.

Fastweb chiarisce i dettagli di “Porta un Amico”

La nuova iniziativa è valida fino al 1 settembre 2025, salvo proroghe. È rivolta ai nuovi clienti che, una volta attivata l’offerta, ricevono un codice da condividere. Il cliente riceverà una comunicazione via e-mail e SMS con il codice invito e le istruzioni per condividerlo. Ogni nuovo cliente, denominato “Sponsor“, può invitare fino a cinque persone. Dunque, può richiedere fino a quattro codici aggiuntivi tramite l’Area Clienti.

Quando un amico invitato attiva un’offerta Fastweb Mobile utilizzando il codice invito, lo “Sponsor” riceve un buono di 10 euro per ogni amico portato. Fino a un massimo di 50euro. Suddetti buoni sono spendibili presso diversi esercizi commerciali indicati sulla piattaforma dedicata. Tra cui Amazon, MediaWorld e Ikea, accessibile tramite il programma FastwebUP, che è gratuito. I buoni sono utilizzabili entro 12 mesi dall’attivazione dell’offerta.

Gli amici invitati, oltre a ricevere lo sconto mensile di 1 euro, possono a loro volta generare codici invito una volta attivata la loro offerta, fino a un massimo di cinque codici. Lo sconto di 1 euro al mese è valido per tutta la durata dell’offerta sottoscritta, rendendo l’iniziativa vantaggiosa sia per chi invita che per chi viene invitato.