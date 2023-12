Se avete bisogno di un paio di cuffie Bluetooth di alta qualità ad un prezzo non eccessivo, vi consigliamo di dare un’occhiata sulla piattaforma Amazon.

Quest’ultima sta infatti proponendo le Huawei FreeBuds SE 2 ad un prezzo molto interessante. Scopriamo insieme le caratteristiche.

Huawei FreeBuds SE 2 ad un prezzo top su Amazon

Durata della batteria fino a 40 ore: Carica gli auricolari per 10 minuti prima del tragitto e goditi l’ascolto fino a 3 ore di riproduzione; una volta caricati completamente, gli auricolari ti offriranno fino a 9 ore di ascolto con una singola ricarica, e fino a 40 ore con ricariche multiple in custodia.

Ogni auricolare pesa appena 3.8 g, e sono progettati per aderire ottimamente all‘orecchio; grazie a test su oltre 300.000 campioni del condotto uditivo e analisi ergonomiche basate su simulazioni di indossabilità. La robusta connessione Bluetooth 5.3 mantiene il suono e le immagini sincronizzati, per un’esperienza audiovisiva coinvolgente.

L’altoparlante ha superato 26 rigidi test di affidabilità, per garantire un’esperienza d’ascolto ottima in ogni momento. La certificazione IP54 per la resistenza a polvere e schizzi rende gli auricolari adatti anche durante gli allenamenti e passeggiate nei grandi spazi aperti. Proposte, a questo link, al prezzo di 49 euro.