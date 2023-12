WhatsApp, il servizio di messaggistica più utilizzato al mondo, ha annunciato l’introduzione di un nuovo strumento di sicurezza denominato “Codice Segreto“. Questa innovazione mira a offrire un ulteriore livello di protezione alle chat degli utenti, contribuendo a garantire la massima privacy durante le conversazioni.

Una password esclusiva per la tua tranquillità

La nuova funzione sarà implementata progressivamente a partire dal 30 novembre, raggiungendo gli utenti in tutto il mondo nei prossimi mesi. L’obiettivo principale del “Codice Segreto” è rendere più difficile l’individuazione delle chat nel caso in cui qualcuno dovesse avere accesso al telefono dell’utente o se lo si condivide con altre persone.

Con questa aggiunta, gli utenti possono impostare una password unica, separata da quella utilizzata per sbloccare il telefono. Questo livello aggiuntivo di autenticazione contribuirà a proteggere le conversazioni, soprattutto quando il telefono è accessibile ad altri.

Attualmente, WhatsApp offre già la funzione “Lucchetto Chat“, introdotta all’inizio dell’anno, che permette di proteggere le conversazioni sensibili all’interno di una cartella apposita. La nuova caratteristica consente di nascondere completamente la cartella “Chat con Lucchetto” dall’elenco delle chat principali, rendendo accessibile solo attraverso l’inserimento del “Codice Segreto” nella barra di ricerca. Gli utenti hanno anche l’opzione di mantenere la visualizzazione della cartella nella lista delle chat, se lo desiderano.

La procedura per utilizzare il “Codice Segreto” è stata progettata per essere intuitiva. Gli utenti possono attivare questa funzione accedendo alle impostazioni delle chat bloccate e seguendo pochi passaggi. Inoltre, applicare il lucchetto a una nuova chat è diventato più semplice, consentendo agli utenti di farlo direttamente tenendo premuto sulla chat stessa, senza la necessità di navigare attraverso le impostazioni.

Il Codice Segreto e l’importanza della privacy

Coloro che hanno già testato questa nuova funzionalità affermano che è estremamente facile da utilizzare, fornendo un ulteriore strumento per mantenere la privacy e la sicurezza delle conversazioni su WhatsApp.

Quest’ultima mossa di WhatsApp riflette il crescente impegno delle piattaforme di messaggistica nel garantire la massima sicurezza e riservatezza per i propri utenti. Il “Codice Segreto” si posiziona come una risposta diretta alle crescenti preoccupazioni per la privacy nel mondo digitale.

In conclusione, l’introduzione del “Codice Segreto” rappresenta un passo avanti significativo per WhatsApp nel fornire opzioni avanzate di sicurezza, dimostrando la loro dedizione a migliorare costantemente l’esperienza degli utenti e a mantenere la fiducia nella piattaforma.