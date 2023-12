L’esercizio fisico è un pilastro fondamentale per mantenere uno stile di vita sano, e camminare e correre sono due delle attività più comuni. Ma quando si tratta di vivere più a lungo, quale tra camminare e correre offre maggiori benefici alla salute?

Entrambe le attività sono forme eccellenti di attività cardiovascolare e la scelta tra camminare e correre dipende spesso dalle preferenze personali, dalla condizione fisica e dagli obiettivi di salute. Entrambi gli esercizi contribuiscono al benessere psicofisico, riducendo il rischio di malattie.

Cosa dicono gli esperti per la salute

Camminare è un esercizio popolare e accessibile che dona numerosi vantaggi per la salute. Riduce il rischio di ansia, diabete e depressione, migliorando la circolazione sanguigna e mantenendo il peso corporeo sotto controllo. Inoltre, è un’attività a basso impatto, minimizzando il rischio di lesioni articolari.

D’altro canto, la corsa offre benefici simili, ma in un tempo significativamente più breve. Correre stimola il cuore, aumenta la circolazione e brucia calorie in modo più efficiente rispetto alla camminata. Coinvolge poi una varietà di gruppi muscolari, contribuendo a tonificare e rafforzare gli arti inferiori. Inoltre, la corsa rilascia endorfine, migliorando l’umore e riducendo lo stress.

La scelta tra camminare e correre può dipendere dall’efficienza e dalla rapidità desiderata nell’ottenere benefici fisici e mentali. Studi suggeriscono che la corsa può essere più efficiente, ma camminare mette a disposizione comunque notevoli vantaggi, specialmente per coloro che non possono forzare troppo il corpo. Risulta interessante notare che alcuni studi suggeriscono che la corsa potrebbe avere un impatto positivo sulla longevità più grande rispetto alla camminata. Ricerche condotte in Taiwan hanno evidenziato che corse regolari di cinque minuti erano equivalenti a passeggiate di 15 minuti in termini di prolungamento della vita. Tuttavia, è fondamentale considerare che la corsa è più traumatica per giunture e legamenti, aumentando il rischio di infortuni rispetto alla camminata.

Sia camminare che correre donano risvolti positivi considerevoli per la salute, e la scelta tra le due attività dovrebbe essere basata sulle preferenze individuali e sulla condizione fisica. L’importante è mantenere una pratica regolare di attività fisica per promuovere il benessere e vivere una vita più sana e attiva.